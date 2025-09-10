Водителя, спасавшего людей с пляжа в Учкуевке во время ракетного удара, наградил Путин

Водителю «Севэлектроавтотранса» Александру Кырпе присуждена медаль «За храбрость» II степени за проявленные профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях.

Тогда после ракетного удара Украиной по пляжу в Учкуевке он успел эвакуировать 300 человек.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

