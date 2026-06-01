В России вступили в силу новые стандарты для гостиниц и отелей

С 1 июня 2026 года в России начинают действовать два новых национальных стандарта для гостиниц и отелей. Первый документ устанавливает рекомендации по оснащению номеров, присвоению категорий объектам размещения и организации работы гостиниц.

Второй стандарт касается приёма иностранных гостей. Отелям рекомендуется учитывать языковые и культурные особенности туристов, размещать информацию на нескольких языках, привлекать сотрудников со знанием английского языка, а также адаптировать меню и сервисы под потребности зарубежных посетителей.