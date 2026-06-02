В Севастополе приняли единый порядок предоставления земельных участков участникам СВО 

Депутаты Заксобрания сегодня в ходе сессии внесли изменения в закон о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан для приведения городского законодательства к единому федеральному стандарту.

✅ Согласно новому порядку:

земельные участки или выплаты взамен участков будут предоставляться военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.

✅ Одним из условий получения земельного участка или выплаты взамен для участников СВО станет регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов их семей это требование распространяться не будет.

✅ Денежную выплату взамен участка в первую очередь будут получать участники СВО, получившие инвалидность 1 или 2 группы вследствие ранения, а также семьи погибших участников СВО, при их согласии.

‼️ Ранее принятые решения сохраняются. Люди, которые уже стоят в очереди на получение участка или единовременной выплаты, — получат полагающееся.



Наша задача — привести законодательство к единым стандартам и при этом сохранить права людей, которые уже стоят на учёте или пользуются предусмотренными мерами поддержки.

