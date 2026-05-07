В Севастопольском ТЮЗе открылась персональная фотовыставка Анны Корниловой

6 мая, в преддверии Дня Победы, на сцене «Океан» Севастопольского театра юного зрителя впервые открылась фотовыставка «Театр Победы. Севастопольский альбом». Автор работ — театральный фотограф, лауреат премии «Журналист года–2021» Анна Корнилова. Экспозиция стала для СевТЮЗа не просто выставкой, а живым продолжением историко‑патриотического цикла «Потомству в пример».

Экспозиция посвящена спектаклям историко‑патриотического цикла: «Морской праздник в Севастополе», «Севастопольский мальчик», «Вкус медной проволоки», «Марусино сердце», «Сашка», «Суворов — наука побеждать» и «Секунда сомнения». Через объектив Анны Корниловой зрителю открываются сцены, где переплелись Крымская война, Великая Отечественная и события современной специальной военной операции. На снимках — живые лица, слёзы, напряжённые взгляды и моменты.

Театральная съёмка для автора — это не просто работа с камерой, а глубокий эмоциональный процесс. Фотограф буквально пропускает происходящее через себя. Важно успеть поймать редкий, хрупкий кадр: взгляд, который расскажет целую историю, жест — который становится символом целого спектакля.

«Снимая спектакль, я должна быть предельно внимательна. Кадр не повторится: свет упадёт не так, актёр не повернётся под тем же углом, момент эмоции пройдёт безвозвратно, — рассказывает Анна Корнилова. — Я стараюсь не просто фотографировать спектакль, а проживать его вместе с актёром на сцене. Для меня каждый кадр — это остановленное мгновение, это застывшее движение. Я создаю статичный кадр, который живёт».

Анна Корнилова работает с СевТЮЗом с 2022 года; за её плечами более 17 лет опыта в репортажной и театральной съёмке. Образование, полученное в Санкт‑Петербургском государственном университете культуры и искусства, помогает ей выстраивать экспозицию как целостное повествование, превращая каждый кадр в маленькое произведение, где важны не только композиция и свет, но и эмоциональный след.

Выставка «Театр Победы. Севастопольский альбом» открыта для посещения до 25 мая в фойе Севастопольского театра юного зрителя по адресу: ул. Правды, 13. Увидеть выставку можно перед началом спектаклей.