В Севастополе снова подорожал бензин 

Неделей ранее последняя цена была 72,49, то буквально вчера стоимость бензина на севастопольских заправках уже поднялась до 73.19 на АTAN и 73.97 на TES.

К тому же на ряде АЗС по-прежнему наблюдаются перебои с топливом.

С 8 сентября Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела более жесткие правила биржевой торговли бензинами марок Регуляр-92 и Премиум-95, чтобы остановить рост цен на фоне волатильности рынка.

