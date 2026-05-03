В Городе-Герое состоялось знаковое спортивное событие — памятный турнир по кикбоксингу, приуроченный к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Соревнования, организованные Федерацией кикбоксинга Севастополя в рамках исполнения Указа Президента РФ, собрали на одном ринге более сотни лучших бойцов.

Значимость турнира подчеркивал состав гостей. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители севастопольского отделения партии ЛДПР, благотворительного фонда «Путь к Победе», руководство Спортивной школы олимпийского резерва №7, а также недавно назначенный руководитель Управления спорта города Севастополя Олег Лымар. Совместными усилиями организаторам удалось создать настоящий праздник силы и патриотизма.

Свою значимую лепту в организацию соревнований внесли партия ЛДПР и фонд «Путь к Победе». Именно они полностью обеспечили наградной фонд: кубки, медали, а также специальные призы для судейского корпуса и индивидуальные награды для бойцов, особо отличившихся в ходе турнира.

Спортивная составляющая турнира оказалась на высоте. В поединках в 9 весовых категориях, а также в командных соревнованиях приняли участие 122 спортсмена.

Для большинства бойцов эти соревнования стали финальным аккордом и важнейшей «обкаткой» перед главным событием года — первенством России, которое стартует уже 25 мая.

«Наша большая сборная команда по кикбоксингу выезжает в Одинцово Московской области, где состоится первенство России. Это наш основной старт», — поделилась планами генеральный секретарь Федерации кикбоксинга Севастополя Татьяна Гордиенко.

Поддержать конкуренцию и проверить свои силы приехали и давние друзья севастопольцев — спортсмены из Республики Крым. Крымская делегация насчитывала порядка 30 человек.

«Привезли ребят, которые готовятся сейчас к первенству России, а также спортсменов для повышения навыков в начальной подготовке», — рассказал старший тренер сборной Крыма по кикбоксингу Дмитрий Дорошенко.

Турнир не только помог спортсменам отточить боевые навыки, но и выполнил важную воспитательную функцию. Молодое поколение должно знать людей, которые творили историю их страны.

«Великий политик. Он сделал многое в истории России, — отметил мастер спорта по кикбоксингу Максим Горбунов, говоря о Владимире Жириновском. — Я считаю, что необходимо проводить такие турниры. Это очень важно — помнить историческую личность».

Приятным завершением соревновательного дня стало вручение профессиональной экипировки от руководства СШОР №7. Новое снаряжение получили бойцы, проявившие на ринге лучший результат и настоящую волю к победе.

«Эта экипировка была закуплена СШОР №7, благодаря нашему директору Сергею Родюкову. Экипировку раздавали спортсменам, которые показали самые высокие результаты», — резюмировал старший тренер СШОР №7 Павел Остроушко.

Турнир состоялся. Впереди у спортсменов — короткий отдых, финальные тренировки и поездка на первенство России. Желаем нашим кикбоксёрам удачи, крепкого здоровья и, конечно же, золотых медалей!