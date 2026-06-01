Сводка рыбацкий новостей

В начале недели на северном побережье Севастополя зафиксированы рекордные уловы ласкиря, клёв был стабильным и до Сакского района. Работала как натуральная наживка, так и силикон.

По Севастополю и ЮБК прошлась так называемая «низовка», холодные воды с глубины поднялись на поверхность и рыба резко ушла от берега. Не ловился ласкирь и барабулька. Рыбаки уходили домой либо пустые, либо с небольшими уловами.

В восточном Крыму барабулька ловится стабильнее (Курортное, Феодосия), но в ограниченном количестве. В Карантинной бухте Севастополя появилась крупная барабулька и ласкирь — ожидается рост активности.

Ночью на ЮБК спиннингисты ловят крупных горбылей (до 1,5 кг), поклёвки в темное время суток, частично в сумерках в Ялте на Арго. Скорпена ловится по несколько штук за ночь. Ставрида активно клюёт в Алуште, Ялте, Саках, Севастополе; в прилове — синий окунь.

Крупные зубари встречаются в Алуште, Гурзуфе, на ЮБК и в Севастополе.

Повсеместно много дракончиков — ядовитые шипы требуют осторожности. Рыба активная, вкусная и бывает довольно крупной

На Тарханкуте на микроджиг ловится европейский анчоус (во всяком случае так они его называют, похож на атерину), в прилове — ставрида.