После атаки на Севастополь — трое погибших и около 100 раненных

Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Количество погибших выросло до трех человек: двое детей и взрослый. В выходной день на пляжах Севастополя было многолюдно. Во время атаки люди оказались на береговой линии Любимовки и Учкуевки. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В прокуратуре города Севастополя функционирует горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам и устранения повреждений инфраструктуры города. По телефону горячей линии принимаются сообщения о необходимости оказания помощи, повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, личного имущества и иные сведения. Звонки принимаются по телефону дежурного прокурора прокуратуры города Севастополя: +79780001048.

Анна Левина