Парламентарии Юга России в Севастополе: 10 инициатив города получили поддержку, подписаны новые соглашения о сотрудничестве

В Севастополе завершилась XLIV Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая на несколько дней превратила Город-Герой в центр межрегиональной политики. В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» собрались представители законодательных органов из 16 регионов России для обсуждения ключевых вопросов развития.

За время работы на площадках комитетов было рассмотрено более 80 вопросов — от поддержки участников СВО и их семей до развития экономики, спорта и туризма. Севастополь представил 10 законодательных инициатив, и все они получили единогласную поддержку коллег из других регионов.

Как отметил вице-спикер севастопольского парламента Илья Журавлёв, особая ценность Ассоциации заключается в возможности совместно выносить региональные вопросы на федеральный уровень.

💬 «По итогам работы все принятые проекты обращений будут направлены в Правительство Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения. В этом и заключается особая значимость ЮРПА — возможности субъектов страны совместно участвовать в формировании законодательной повестки, поднимать вопросы, требующие государственного внимания, и предлагать механизмы, основанные на реальной ситуации в регионах», — подчеркнул Илья Журавлёв.

В рамках итогового заседания Совета ЮРПА, которое прошло под председательством спикера севастопольского парламента Владимира Немцева, состоялось подписание серии важнейших соглашений о межпарламентском сотрудничестве. В частности, Заксобрание Севастополя заключило соглашение с Народным Хуралом Республики Калмыкия. Также были подписаны документы о сотрудничестве между парламентами Калмыкии, Адыгеи, ДНР, Запорожской, Херсонской и Волгоградской областей, что значительно укрепляет горизонтальные связи между регионами.

Особую атмосферу мероприятию придало место его проведения. Работа в стенах «Херсонеса Таврического», духовного истока российской государственности, по словам участников, напомнила об исторической ответственности и значении единства в вопросах развития страны.

По итогам Конференции знамя ЮРПА было торжественно передано Республике Крым, где осенью состоится следующее, 45-е заседание.