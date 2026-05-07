В Севастополе проходит акция «Парад у дома ветерана»

По всей России стартовала Всероссийская акция «Парад у дома ветерана». Мероприятие проходит в преддверии Дня Великой Победы и уже стало традиционным способом лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Впервые акция была проведена военнослужащими 2‑й общевойсковой армии в мае 2019 года в Самаре, а с тех пор к ней присоединяются юнармейцы, кадеты, курсанты и волонтёры из разных регионов страны.

С каждым годом ветеранам становится всё сложнее присутствовать на массовых парадах и торжествах, поэтому молодёжь приходит к ним домой, устраивая персональные парады под окнами, во дворах и у подъездов. Именно так прошёл Парад Победы у дома 99‑летней ветеранки с в Севастополе.

Для Прасковьи Ивановны прозвучали песни военных лет в исполнении военного оркестра Черноморского флота. Ветеран вступила в партизанский отряд дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака в 1942 году и сражалась с оккупантами на территориях Украины и Белоруссии. За свой вклад в Победу она награждена орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей.

Прасковья Ивановна тепло вспоминает своего командира. По её словам, Сидор Ковпак был для девушек‑партизанок настоящим наставником и отцом. После войны ветеран даже посвятила ему несколько стихотворений. Однажды их отряд попал в окружение: немецкие войска в течение целого месяца вели огонь по позициям партизан из окопов — днём и ночью.

Из уст ветерана:

«Все законы соблюдались. У Ковпака всё было законно. Это не то, что в лесу банда какая‑то, это всё законно. Он был очень хороший командир, очень добрый. Стихи у меня есть, там написано много», — вспоминает Прасковья Мицык.

Спустя годы она рассказывает, как тогда решили не прорываться ночью, как ожидал противник, а утром: «Они думали, что мы будем ночью прорываться, а попался такой человек умный, что сообразил: „Давайте, они ночью спят, давайте утром – они ночью стреляют, а утром спят все, давайте мы утром“, и прорвались без единого выстрела, спаслись».

Своим словам ищущим память следующему поколению Прасковья Ивановна даёт важный наказ: ценить свой край, свою Родину и близких рядом. Её история — яркий пример того, как через личный подвиг, память и простые, но глубокие слова мы сохраняем наказ фронтовиков спустя 81 год после Великой Победы. Такие парады у домов ветеранов становятся не только данью уважения, но и живой связью между поколениями.