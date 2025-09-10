«Белый список» интернет-ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета

В «Реестр социально значимых сервисов» по рекомендации Минцифры РФ планируют включить 57 наименований сервисов. Среди них:
📍«Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.
📍Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».
📍Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.
📍РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».
📍НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
📍Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».
📍X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.
📍«Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.
📍TuTu.ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».
