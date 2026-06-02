ПСБ в Севастополе поддержал конкурс для предпринимателей «Золотой Меркурий»

ПСБ выступил партнером регионального этапа конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», который ежегодно проводит Севастопольская торгово-промышленная палата. В этом году его победителями стали пятеро участников, работающих в сфере услуг, медицины и торговли.

Конкурсные заявки оценивал оргкомитет премии под руководством управляющего ПСБ в Севастополе Арсена Тананяна. Критериями оценки стали экономическая эффективность предприятия, доля фонда оплаты труда в общем объеме затрат, деловая репутация и достижения компании, социальная ответственность и новации в производстве, а также потенциал для расширения бизнеса.

«ПСБ выступает партнером «Золотого Меркурия» в Севастополе уже четвертый год. Конкурс открывает новые имена талантливых и неравнодушных предпринимателей, которые своим трудом развивают экономику города и делают его лучше. Мы со своей стороны рады поддерживать эту инициативу, так как убеждены, что такие люди достойны профессионального и общественного признания», – отметил Арсен Тананян.

«Золотой Меркурий» – один из старейших и авторитетных конкурсов в сфере предпринимательской инициативы. Он проводится с 2002 года в стране, а в Севастополе – с 2017 года. Радует, что с каждым годом поступает все больше заявок. Это говорит об активности наших предпринимателей, хорошем деловом климате и большом потенциале региональной экономики», – прокомментировала Татьяна Криволуцкая, президент Севастопольской торгово-промышленной палаты.

