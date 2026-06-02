В Севастополе мошенники уже начали предлагать топливные талоны

Правительство Севастополя разъяснило, что не выпускает и не занимается реализацией никаких топливных талонов.

❓ О каких тогда тогда талонах идет речь:

Это коммерческая услуга от частных АЗС, таких как «ТЭС» и «Атан». По сути, это предоплата за топливо. Талоны могли покупать как обычные люди, так и юридические лица заранее (иногда в виде пластиковой карты), которые дают право получить определенное количество топлива на АЗС этих сетей.

❗️На сегодня: По информации самих АЗС, продажа новых топливных карт и/или талонов в настоящее время не ведется.

Опасайтесь мошенников, которые под предлогом продажи талонов могут продать вам подделку.

Напомним, в Севастополе в связи с логистическими проблемами введены ограничения на продажу топлива не более 20 л в одну машину. Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 производится только по талонам на ТЭС и на АТАНе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города