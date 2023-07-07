В Севастополе на пожаре пострадал человек

В Севастополе вечером 6 июля вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов по улице Астана Кесаева. Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях севастопольского главка МЧС поступил от очевидцев, которые сообщили, что из окна дома виден дым.

К месту выдвинулись силы МЧС. По прибытии информация о возгорании подтвердилась. По первичной информации площадь пожара составляет 6 квадратных метров.

Пострадал один человек, передан карете скорой помощи.

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Ольга Сурикова