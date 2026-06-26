В многоквартирных домах начали отключать лифты

Такое сообщение появилось в чате жильцов от управляющей компании:

«В связи с отсутствием связи системы диспетчеризации и нестабильной работой интернета управляющая компания вынуждена временно отключить лифты в доме. При перебоях электроснабжения есть риск выхода из строя плат управления лифтами — с подобными случаями мы уже сталкивались ранее. Чтобы избежать дорогостоящих поломок и длительного простоя оборудования, отключение является необходимой мерой».

Лифты будут включены сразу после того, как подача электроэнергии в городе станет стабильной.