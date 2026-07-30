Бывших заместителей Гладкова приговорили к 19 и 20 годам заключения

Бывших заместителей белгородского губернатора Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова суд приговорил к 19 и 20 годам заключения по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной

Бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова Мещанский районный суд Москвы вечером 29 июля приговорил к 19 годам в колонии строгого режима, другого экс-заместителя белгородского губернатора, Рустэма Зайнуллина — к 20 годам в колонии строгого режима. Об этом РБК сообщил адвокат Зайнуллина Денис Брудов.

Суд решил, что Базаров также должен выплатить штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллин — 490 млн руб. Им обоим решением суда запрещено занимать государственные должности на срок более 10 лет: Базарову в течение 15 лет, а Зайнуллину — 11 лет.

«Считаем приговор чересчур суровым и жестоким, необъективным, несправедливым. Суд прошел скоротечно, с постоянными заявлениями прокуроров и судьи о необходимости сокращения процессуальных сроков рассмотрения дела. О какой объективности может идти речь при такой скоротечности?» — заявил РБК адвокат Зайнуллина Денис Брудов. Приговор будет обжалован, добавил он.

На фото Владимир Базаров