В Севастополе на пожаре спасли мужчину, кота и попугая

В Севастополе 21 марта огнеборцы МЧС спасли человека на пожаре, а также из дыма вынесли кота и попугая.

ЧП случилось днем на улице Лоцманской в многоквартирном доме.

Спасатели установили, что пожар происходит в квартире на четвертом этаже, на балконе человек просит о помощи. Мужчине помогли спуститься и передали медикам – госпитализация ему не потребовалась.

Параллельно велась эвакуация жильцов соседних квартир. На свежий воздух вывели 5 человек. Когда жизням людей уже ничего не угрожало, приступили к спасению домашних животных. Из дыма вынесли кота и клетку с попугаем. Питомцев передали хозяевам.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

От МЧС России работали 24 человека личного состава и 6 единиц техники, уточнили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Ольга Сурикова