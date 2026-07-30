Правительство запретило экспорт топлива до конца января 2027 года

С 1 августа в России вводится временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения будут действовать по 31 января 2027 года.

Исключение сделают для самих производителей: с 1 сентября им разрешат экспортировать дизель, судовое топливо и газойли.

Чтобы поддержать аграриев во время сезонных полевых работ, правительство утвердило особый порядок поставок бензина и дизеля сельхозпроизводителям. Для этого Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании заключат специальные соглашения. Этот механизм будет работать до 1 ноября.

Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке страны.