В Севастополе премьерой «Ревизор» открылся 116-й театральный сезон театра имени А. В. Луначарского

В Севастопольском театре имени А. В. Луначарского прошла премьера гоголевского «Ревизора». Постановка получила подзаголовок «Конфузия в двух действиях по пути из Петербурга в Подкатиловку».

Спектакль погружает зрителей в узнаваемую атмосферу уездного города N, обличая вечные пороки — двуличие и глупость. Художественный руководитель Григорий Лифанов подчеркивает актуальность классики для молодежи: «Прежде, чем что-то сделать, подумайте, к чему это может привести».

Масштабные декорации детально воссоздают быт гоголевской эпохи. Спектакль длится три часа с одним антрактом.