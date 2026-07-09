Финансовый щит и право на форс-мажор: как Севастополь и Крым спасают бизнес в условиях режима ЧС

Июль 2026 года стал для предпринимателей Крымского полуострова настоящим испытанием на прочность. Веерные отключения электроэнергии, логистические сложности и дефицит топлива поставили многие предприятия на грань выживания. Чтобы не допустить экономического коллапса, власти Севастополя и Республики Крым разворачивают беспрецедентные меры поддержки.

Крым: скидки на аренду и реструктуризация

9 июля, глава Крыма Сергей Аксёнов озвучил перечень мер поддержки бизнеса, разработанный правительством Республики. Основной упор сделан на снижение имущественной нагрузки.

Так, для организаций и ИП на 75% снижается арендная плата за имущество Республики (кроме земли и жилья). Введена отсрочка на внесение арендной платы за некоторые категории государственных земельных участков до 20 декабря 2026 года. Кроме того, вводится реструктуризация задолженности по договорам лизинга, а в Сакском и Черноморском районах рассматривается возможность снижения аренды земли для инвесторов до символического 1 рубля в год.

Севастополь: дешевые деньги и налоговые каникулы

Напомним, что двумя днями ранее, 7 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев утвердил не менее масштабный антикризисный пакет. Севастопольская модель делает ставку на прямую финансовую поддержку и налоговые послабления.

Льготное финансирование. Фонд микрофинансирования предоставляет бизнесу займы до 5 млн рублей. Для наиболее пострадавших отраслей — гостиниц, общепита и турагентств — действует уникальная ставка от 3% годовых (при рыночных кредитах свыше 20%). Гарантийный фонд снизил ставку за поручительство до 0,5%.

Снижение налогов. Для работающих по УСН ставки снижены до 4% (доходы) и 10% (доходы минус расходы), а для IT, здравоохранения и соцобслуживания — до 1% и 5% соответственно.

Торговля и маркировка. Схема размещения НТО (ларьков и павильонов) продлена до 2030 года без переоформления. Отменена плата за летние кафе. Кроме того, по договоренности с Минпромторгом, магазины и аптеки не будут штрафовать за сбои при продаже маркированных товаров, если они вызваны отключением света или связи.

Банковские каникулы. Пострадавший бизнес может оформить кредитные каникулы (до 6 месяцев) или реструктуризацию долга (до 12 месяцев) в крупнейших банках.

Как спасти репутацию и не платить штрафы за срыв контракта?

Отдельная проблема, с которой сейчас столкнулись подрядчики — срыв сроков исполнения договоров (особенно государственных) из-за отключений света. В этом случае спасательным кругом может стать заключение о форс-мажоре, которое выдает Севастопольская торгово-промышленная палата (СТПП).

Как поясняют юристы, этот документ освобождает бизнес от уплаты неустоек, пеней и штрафов за просрочку. Однако важно понимать: само по себе введение режима ЧС не дает автоматической защиты.

Для получения заключения необходимо доказать, что именно отсутствие электричества (а не денег или бензина) помешало выполнить контракт. Предпринимателю нужно собрать пакет документов, включающий копию договора, переписку с контрагентом и официальную справку от «Севастопольэнерго» (запрашивается через сайт компании или почту kanc@sevenergo.net) об отключениях на конкретном объекте.

Примечание: когда режим ЧС и отключения закончатся, обязательства по контракту все равно придется выполнить.

Куда обращаться севастопольскому бизнесу за помощью?

В условиях ежедневно меняющейся обстановки бизнесу важно оперативно получать консультации. Публикуем актуальные контакты деловых объединений и структур поддержки Севастополя:

Центр «Мой бизнес» Севастополь (консультации по получению льготных микрозаймов, грантов и субсидий): +7 (8692) 22-92-92.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе (Илья Пестерников) — помощь при давлении контрольно-надзорных органов и юридическая поддержка: +7 (8692) 53-02-14.

Севастопольская торгово-промышленная палата (СТПП) (оформление заключений о форс-мажоре, консультации по контрактам): ул. Большая Морская, 34; электронная почта: members@sevtpp.ru; телефон: +7 (8692) 54-21-43.

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» (помощь и координация действий малого бизнеса): +7 (978) 003-88-90.

Режим ЧС — это испытание для всей экономики города. Однако грамотное использование предоставленных государством инструментов и своевременное обращение к профильным специалистам поможет севастопольскому бизнесу пережить этот сложный период с минимальными потерями.