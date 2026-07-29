Пляж в центре Севастополя на мысе «Хрустальный»

Пляж «Хрустальный» на мысе Хрустальном — одно из самых узнаваемых мест отдыха в центре Севастополя. Он расположен рядом с Артиллерийской бухтой и заметно отличается от большинства городских пляжей: вместо песка и гальки здесь бетонные платформы, шезлонги, теневые навесы и лестницы для спуска в море. «Севкор» побывал в будний день сразу после тревоги, отдыхающих было не много и лежаки спросом не пользовались. Отметим, что это сейчас тенденция практически всех пляжей города — люди не знают, в какой момент их застанет тревога, поэтому чаще отдыхают на своих подстилках.

Сразу у берега глубина достигает 2–2,5 метра, поэтому пляж больше подходит тем, кто уверенно держится на воде. Одно из любимых развлечений отдыхающих — прыжки в море с разбега. Для семей с маленькими детьми или тех, кто плохо плавает, это место сложно назвать комфортным.

Зато именно отсюда открываются одни из лучших видов на центр города. С пляжа отлично видны Севастопольская бухта, Памятник затопленным кораблям, береговые укрепления и проходящие мимо катера и паромы.

Для отдыхающих оборудованы раздевалки, спасательные вышки и автоматизированный туалет (стоимость посещения — 20 рублей). На случай сигнала тревоги — подвал одного из зданий, расположенных рядом с пляжем, который рассчитан на 300 человек.

После купания можно заглянуть в одно из многочисленных кафе, кофеен или ресторанов, расположенных на набережной. Неподалеку также находится отель с открытым летним бассейном, воспользоваться которым можно за отдельную плату.

Публикация вышла при поддержке компании «Инкерстром»