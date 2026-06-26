Ситуация на рынке аренды недвижимости Севастополя

На рынке аренды Севастополя наблюдается заметное снижение спроса, особенно в сегменте посуточной аренды.

По сравнению с прошлым годом количество обращений от арендаторов значительно сократилось, рассказал «Севкору» риелтор Александр.

Он констатировал, что собственникам приходиться снижать стоимость жилья, чтобы найти жильцов.

Показательный пример — квартира в районе Парка Победы площадью 40 кв. метров. Если в прошлом году подобный объект можно было уверенно сдать за 30–35 тысяч рублей в месяц, то сейчас при первоначальной цене в 35 тысяч рублей квартиру удалось сдать только за 25 тысяч.

При этом растет количество предложений за счет того, что квартиросъемщики стали уезжать из региона.

В сложившейся ситуации для арендаторов открываются хорошие возможности: выбор объектов увеличивается, а собственники становятся более гибкими в вопросах стоимости и условий аренды. Вместе с тем, рассказал нам Александр, часть владельцев жилья сейчас предпочтет вовсе не сдавать квартиры, а временно законсервировать их, ожидая стабилизации ситуации.

Особенно сложная ситуация складывается в сегменте посуточной аренды. Из-за снижения турпотока и массовых отмен бронирований многие владельцы апартаментов вынуждены переходить на долгосрочную аренду со снижением цены.

Например, собственница апартаментов, которые ранее успешно сдавались посуточно по цене от 3 тысяч рублей в сутки, рассчитывала получать около 60 тысяч рублей в месяц при долгосрочной аренде. Однако, по текущим оценкам, реальная стоимость аренды составляет скорее около 35 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в гостиничном секторе. Владельцы мини-гостиницы на Фиоленте отмечают, что если в прошлом году в этот период объект был полностью заполнен, то в этом сезоне все брони отменены, гостиница пустует.

Как плюс происходящего: в ближайшее время рынок, вероятно, останется на стороне арендаторов, которые смогут выбирать из большего количества предложений и рассчитывать на более выгодные условия.