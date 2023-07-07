В Севастополе простились с десантником, погибшим на Запорожском направлении

Спецоперация в Украине
07-07-2023
Комментариев нет

В Севастополе сегодня простились с гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым.

Андрей Николаевич родился в п. Советское в Крыму. Окончил техникум гидромелиорации и механизации Крымского государственного агроуниверситета по специальности «Механизация сельского хозяйства».

С 2015 по 2016 год служил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты гранатометчиком. Затем стал командиром десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода.

Был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и медалью «За воинскую доблесть II степени».

Андрей Николаевич погиб, выполняя поставленные задачи СВО на Запорожском направлении, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *