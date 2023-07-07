В Севастополе простились с десантником, погибшим на Запорожском направлении

В Севастополе сегодня простились с гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым.

Андрей Николаевич родился в п. Советское в Крыму. Окончил техникум гидромелиорации и механизации Крымского государственного агроуниверситета по специальности «Механизация сельского хозяйства».

С 2015 по 2016 год служил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты гранатометчиком. Затем стал командиром десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода.

Был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и медалью «За воинскую доблесть II степени».

Андрей Николаевич погиб, выполняя поставленные задачи СВО на Запорожском направлении, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова