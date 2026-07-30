Бывший глава «БГС» Севастополя приговорен к 20 годам тюрьмы

По делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области также проходил Алексей Сошников. В июле 2025 года Мещанский районный суд Москвы отправил Сошникова в СИЗО. На тот момент он руководил управлением капитального строительства Белгородской области

Суд также приговорил его к 20 годам лишения свободы (прокуратура запросила для него 22 года колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб.). Ему также назначен штраф в 500 млн и на 15 лет запрещено занимать госдолжности.

Алексей Сошников — бывший руководитель компании «БГС» в Севастополе.