Женщина может получить срок за то, что решила проучить ухажёра

40-летний мужчина в баре познакомился с 44-летней дамой. Вместе они продолжили вечер за совместным распитием алкоголя. Мужчина стал вызывающе себя вести с персоналом и посетителями увеселительного заведения. Такое поведение возмутило спутницу, и она решила проучить севастопольца.

Под предлогом необходимости позвонить, дама взяла у него мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей и ушла домой.

Со слов горожанки, она планировала вернуть гаджет на следующее утро – оставить работникам бара, чтобы те потом передали его владельцу, но полиция нашла её раньше.

Полицейские изъяли у нее похищенный мобильный телефон и передали законному владельцу. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.