В Севастополе возбуждено уголовное дело за мошенничество при ремонте подстанции «скорой помощи»

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при оплате договоров на ремонт подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что в июне-августе прошлого года ГБУ здравоохранения города «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» заключило с ИП четыре договора на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи № 3 по ул. Бориса Михайлова со сроком исполнения в течение 15 рабочих дней.

При этом акты выполненных работ были подписаны, когда готовность объекта составляла только 30 %. Вместе с тем, должностные лица госучреждения произвели оплату в полном объеме.

Таким образом, учреждению причинен ущерб в размере свыше 1,6 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в действиях подрядчика.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

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Ольга Сурикова