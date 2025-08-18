Трое детей спасены на ночном пожаре в Севастополе

В Севастополе ночью произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Сообщение о пламени в квартире на втором этаже в доме по проспекту Генерала Острякова поступило в ночь на 18 августа в 02:42.

Сотрудники МЧС из квартир подъезда вывели 15 граждан, в числе которых трое детей, при помощи устройств защиты органов дыхания; ещё 8 жильцов спасены по трёхколенной лестнице.

Также на свежий воздух эвакуировали из задымлённых помещений 32 человека.

Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщили в пресс-службе МЧС города.

Задействовались 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 26 специалистов и 8 автомобилей.

Пожар ликвидировали в 05:09, его площадь составила 50 квадратных метров.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя