Дачникам рассказали, как защититься от хантавируса

При уборке помещений, где обитают грызуны, работать нужно в респираторе и резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств, порекомендовала врач-инфекционист Юлия Ермолаева, пишет Ura.ru.

При этом не рекомендуется подметать сухим веником, так как это может поднять в воздух зараженную пыль. Во время уборки стоит отказаться от курения и перекусов, поскольку это создает риск заражения через слизистую.

Заразиться можно через вдыхание пыли с высохшими выделениями зараженных грызунов, при контакте с ними или при употреблении загрязненных продуктов. Эксперт рекомендует хранить продукты в недоступных для грызунов местах, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, своевременно вывозить мусор и проводить дератизацию.

Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai