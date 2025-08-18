Маркетплейсы начнут помечать невыкупающих заказы покупателей

На маркетплейсах могут ввести специальные отметки для аккаунтов тех покупателей, которые систематически не выкупают заказы. Эта мера должна защитить продавцов, заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

Решетников акцентировал внимание на существовании проблемы, когда покупатели массово заказывают товары на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. Такая практика приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов.

«Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики», — заявил Решетников.

Нововведение планируется к 1 октября 2026 года, когда должен вступить в силу новый закон о платформенной экономике.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сайта маркетплейса