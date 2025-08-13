В Севастополе на пожаре спасли два человека

Сегодня днем произошло возгорание в квартире на верхнем этаже многоэтажки на улице Юмашева.

Огнеборцы МЧС России вскрыли двери квартиры. Внутри обнаружили двоих людей, их спасли из задымлённого помещения. Горели бытовые вещи в квартире и балкон на площади 5 кв. метров.

Пожар локализовали менее чем за 10 минут, а в 13:16 его ликвидировали полностью.

На месте работали 16 специалистов и 6 автомобилей от МЧС России.

Ольга Сурикова

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю