«Потребление колбасы опасно для вашего здоровья». Мнение специалиста по питанию

На колбасу хотят клеить предупреждающие надписи и страшные картинки как на сигареты или алкоголь.

С предложением пойти на такие меры к правительству обратились активисты одной общественной организации. Обязательную маркировку хотят ввести на ультрапереработанные продукты с предупреждением об их вреде. Речь идет о колбасах, сосисках, чипсах и другой продукции с высокой степенью промышленной переработки.

Пока правительство думает над этой инициативой «Севкор» решил узнать мнение интегративного Health-коуча/комплексный нелекарственный подход к своему здоровью — Юлии Диевой, которая согласна, что определенная маркировка колбасы нужна. Людям не помешает дополнительная информация о содержащихся в этом продукте нитритах натрия, насыщенных жирах, соли и прочем. Постоянное употреблении такой колбасы может приводить к различным заболеваниям, вредит ЖКТ, в том числе несет риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает рак.

«Полезных колбас не бывает. Если это не определенная домашняя колбаса. Такие, например, продают на ярмарках, но опять же, если вы уверены в том, кто ее делает. И там же не пишут вообще состав: вам приходиться верить на слово. Если человек следит за здоровьем, он есть колбасу не будет. Лучшая колбаса — это мясо!», — подчеркнула специалист по здоровому питанию.

В тоже время Юлия Диева считает, что крайне категорично относиться именно к колбасе не стоит, есть и более вредные продукты, которые стоило бы запретить: это чипсы, сухарики, киндеры, прочие детские «бисквиты» с наполнителями.

Колбаса имеет место быть ограничено в рационе раз в три-четыре месяца, потому что у людей могут быть разные ситуации: не успел приготовить, поход, гости. Главное, знать меру и все-таки читать состав, не покупать только из-за красивой картинки.

Еще одним важным моментом является, когда вы решили перекусить колбасой. Для многих бутерброды на завтрак, например, с сервелатом вошли в привычку. Только привычка эта вредная.

«Не выбирайте на завтрак колбасу, особенно бекон — это очень плохая история. Детям на завтрак лучше дать мясо, яйца, кашу», — посоветовала интегративный Health-коуч.

Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai