Помогать в выборе имени ребенка должны «Госуслуги»

Родители должны получить помощь в выборе имени для ребенка на портале «Госуслуги» с учетом культурных, национальных и традиционных семейных принципов. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционным семейным ценностям Сергей Рыбальченко.

Проект он предложил назвать «Традиционные имена России».

Также он предложил привлечь искусственный интеллект в помощь родителям для подбора подходящего имени ребенку на основе их запросов. ИИ также должен предоставить информацию о значениях и символах имен, российских альтернативах иностранным именам, а также рассказать об известных людях, носивших то же имя, считает общественник.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai