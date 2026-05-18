Строительство гостиницы с изменением предельных параметров вынесли на обсуждение в Севастополе

На сайте правительства Севастополя опубликовано оповещение о проведении общественных обсуждений на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке на Северной стороне, набережная пляжа Учкуевка.

Вид разрешённое использование участка здесь «гостиничное обслуживание».

Заказчик обсуждений просит рассмотреть следующие отклонения:

— Сократить минимальные отступы от границ участка до одного метра для «размещения зданий, строений, сооружений».

— Предельную высоту зданий увеличить до 30 м;

— Увеличить максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %;

— А процент озеленения сократить до 10 %.

При этом в требованиях к строительству отелей по правилам землепользования и застройки Севастополя внесены следующие параметры, согласно которым отступы от границ —красных линий — должны составлять три метра, высотность зданий ограничена двадцатью метрами и на озеленение должно приходиться не менее 25 %.

Общественные обсуждения стартовали 14 мая и продлятся до 5 июня. С материалами можно ознакомиться на сайте департамента архитектуры в разделе «Общественные обсуждения». Сама экспозиция откроется 22 мая в электронном виде и будет работать до 3 июня.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: кадастровая карта Росреестра