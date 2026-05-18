В Севастополе продлили программу субсидирования догазификации для льготников

На заседании правительства Севастополя принято решение продлить программу субсидирования догазификации для льготных категорий граждан.

В 2026 году планируется заключить 210 договоров со льготниками на догазификацию внутри границ земельных участков. Однако этот показатель не окончательный: заявки принимаются в течение года, и при увеличении числа обратившихся власти обещают пересмотреть объёмы субсидий, чтобы в полном объёме выполнить обязательства перед жителями.

Подключение по программе осуществляется до границы земельного участка. Для льготных категорий все работы проводятся «под ключ» с полным включением подключения оборудования внутри дома. По поручению главы региона подключение к газовой сети полностью бесплатно для 11 категорий льготников, включая участников специальной военной операции, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы. Бесплатно здесь предоставляются проектные, монтажные работы и поставка оборудования.

Для заключения договора о социальной догазификации необходимо обратиться в «Севастопольгаз» с пакетом документов.