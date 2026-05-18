С 1 июня маршрут № 35 поменяет схему движения

18-05-2026

С 1 июня маршрут № 35 «2-е отделение Золотой балки – бухта Каубет удобнее добраться до новой поликлиники № 7.

Автобусы будут следовать по Столетовскому проспекту и улице Шевченко в прямом и обратном направлении.

Кроме того, через остановочные пункты «Поликлиника № 7» продолжают осуществлять движение автобусные маршруты № 83 «ул. Шевченко – Центральный рынок», № 84 «ул. Горпищенко – ул. Шевченко» и № 30 «ул. Адмирала Фадеева — пл. Нахимова».