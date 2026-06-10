Оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо не были уничтожены сегодня во время атаки ВСУ на здание Панорамы

Полотно, находившееся в здании, было создано в 1954 году группой из 19 советских художников. А подлинные фрагменты «Атака» и «Левее Юферова», вернувшиеся на свою историческую землю, впервые будут представлены севастопольской публике на выставке «РУБО. 170».

📍 Открытие выставки состоится 11 июня в 15:00 в кинотеатре «Украина». Вход бесплатный

Фрагменты были отреставрированы в Москве специалистами отдела научной реставрации станковой масляной живописи Государственного научно-исследовательского института и переданы Музею-заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя музеем-заповедником «Бородинская битва».

🖼 Экспозиция, посвящённая 170-летию Франца Алексеевича Рубо — основоположника панорамной живописи в России, а также 170-летию завершения Крымской войны, будет работать с 11 июня по 25 октября 2026 года в кинотеатре «Украина».

В фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Ф.А. Рубо.

Напомним, в ночь на 10 июня Украина ударила беспилотником по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годы» на Историческом бульваре.

Фото: Музей обороны Севастополя

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города