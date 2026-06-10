С сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе действует новая схема пассажирских железнодорожных перевозок

Компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала расписание поездов «Таврия», сократив их ночное движение по территории полуострова.
❗️Поезда, следующие в Севастополь, временно будут начинать и завершать маршрут на станции «Керчь — Южная»:
• №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь
• №183/184 Мурманск — Севастополь
• №193/194 Челябинск — Севастополь
🚌 После прибытия в Керчь пассажиров доставят до конечной станции, указанной в билете, на автобусах перевозчика. На каждом автобусе будут размещены указатели с направлением движения.
Перевозка организована по принципу мультимодального сообщения: пересадка с поезда на автобус включена в маршрут.
Аналогичная схема будет действовать и для пассажиров, следующих из Севастополя в Керчь. Посадка и высадка будут осуществляться на железнодорожных станциях.
Без изменений продолжает курсировать поезд №92/91 Москва — Севастополь: отправление и прибытие осуществляются непосредственно в Севастополе.