С сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе действует новая схема пассажирских железнодорожных перевозок

Компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала расписание поездов «Таврия», сократив их ночное движение по территории полуострова.

❗️Поезда, следующие в Севастополь, временно будут начинать и завершать маршрут на станции «Керчь — Южная»:

• №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь

• №183/184 Мурманск — Севастополь

• №193/194 Челябинск — Севастополь

🚌 После прибытия в Керчь пассажиров доставят до конечной станции, указанной в билете, на автобусах перевозчика. На каждом автобусе будут размещены указатели с направлением движения.

Перевозка организована по принципу мультимодального сообщения: пересадка с поезда на автобус включена в маршрут.

Аналогичная схема будет действовать и для пассажиров, следующих из Севастополя в Керчь. Посадка и высадка будут осуществляться на железнодорожных станциях.

Без изменений продолжает курсировать поезд №92/91 Москва — Севастополь: отправление и прибытие осуществляются непосредственно в Севастополе.

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