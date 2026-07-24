ПСБ приглашает севастопольцев на выставку ретроснимков Черноморского флота

В преддверии Дня Военно-морского флота России, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, ПСБ совместно с архивом города Севастополя открыл выставку ретрофотографий из истории Черноморского флота. На ней представлены архивные кадры и репродукции художественных картин, запечатлевшие важные эпизоды летописи южной эскадры. Среди них — парады войск разных лет, возвращение боевых кораблей в освобожденный Севастополь, вид на Севастопольскую бухту XIX века, моменты военных учений и будни моряков-черноморцев. Фотоработы представлены в центральном офисе ПСБ на проспекте Нахимова, 1.

«День Военно-морского флота – один из главных праздников Севастополя – базы Черноморского флота. Представленные на выставке ретроспективные снимки наглядно иллюстрируют, что в нашем городе судьбы моряков и жителей связаны воедино, а в каждой семье помнят и чтут подвиги героев-черноморцев. Благодарим городской архив Севастополя за поддержку нашей инициативы и возможность показать редкие кадры широкой аудитории. А всех жителей и гостей Севастополя приглашаем на просмотр экспозиции», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Выставки в окнах ПСБ» – социально-просветительский проект, который банк реализует в Севастополе второй год. В его рамках в арочных окнах центрального офиса ПСБ на проспекте Нахимова экспонируются полотна севастопольских и крымских художников, а также сюжетные фотоработы, посвященные знаковым историческим событиям и людям города-героя. За это время были организованы выставки картин мастеров живописи Петра Столяренко, Николая Дудченко, Дарьи Щукиной, фотопроекты «Времен связующая нить», «Хроники русской весны», «Спасибо, доктор!».

Выставка ко Дню Военно-морского флота будет работать до 28 августа.

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