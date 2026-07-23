Леса Севастополя открыты для посещения

В этом году, в отличие от прошлых лет, леса города не закрыли полностью. Можно гулять и кататься на велосипедах!

Въезд и стоянка машин, мотоциклов и квадроциклов запрещены. Машину можно оставить в специальных «карманах» на трассе. Исключение — для спецтехники, лесников, пожарных и местных жителей, у которых нет другой дороги к дому.

Запрещено разводить костры, пользоваться газовыми баллонами и генераторами. Но готовить на мангале можно в урочищах «Инжир», «Торопова Дача», «Аязьма», «Батилиман», на «Турецкой поляне» и базе «Биостанция». Ночевать в лесу разрешено с 22:00 до 06:00 и только в «Аязьме», «Батилимане» и на «Биостанции».