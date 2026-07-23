На трассе Ялта- Севастополь устраняют последствия селя

Сегодня Севастополь и Южный берег Крыма накрыл мощный ливень, который вызвал сход селевых потоков на участке трассы «Ялта — Севастополь» в районе Оползневого, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что некоторые машины застряли на проезжей части в грязевом потоке. Движение по дороге было полностью перекрыто. Затруднён был проезд по старому Севастопольскому шоссе.

Дорожные службы расчищали трассу Ялта-Севастополь на участке 19–25 км после схода селевых потоков.