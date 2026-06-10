МФЦ Севастополя будут работать по особенному графику на этих выходных

Город
10-06-2026

В Севастополе 11 июня рабочий день будет сокращен на один час.
13 июня по режиму работы в субботу. И будет сокращен на час.
12,14,15 июня — нерабочие дни.

Планируйте свой визит с учётом расписания.

Записаться в любое отделение всегда можно онлайн через чат-бот в MAX.