МФЦ Севастополя будут работать по особенному графику на этих выходных

В Севастополе 11 июня рабочий день будет сокращен на один час.

13 июня по режиму работы в субботу. И будет сокращен на час.

12,14,15 июня — нерабочие дни.

Планируйте свой визит с учётом расписания.

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