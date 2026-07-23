В Севастополе утвердили новые правила благоустройства

В городе появится единый подход к виду скамеек, урн, навесов и других элементов благоустройства. До вступления новых правил в силу после публикации документа есть 90 дней. Важные изменения:

— старые шины для оформления клумб использовать больше нельзя — есть более красивые и современные решения;

— чтобы город сохранял свой облик, кондиционеры, изменения фасадов, утепление, подсветку и изменение оконных проёмов теперь нужно будет согласовывать;

— пандусы, тактильная навигация, велопарковки — всё это получит чёткие требования;

— контейнерные площадки можно будет размещать по соглашению с соседями, а предприниматели, если они ими пользуются, будут помогать с их содержанием.