БПЛА попал ночью в Панораму — великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годы» на Историческом бульваре.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сделано это было целенаправленно.
«Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»- уточнил глава города результаты последствий ночной атаки на город.
На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная.
«Мы все восстановим. Мы станем ещё сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — заключил он.
Городские власти уточнили, в здании находился только сторож, он и вызвал экстренные службы. Никто из людей во время атаки не пострадал.
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя