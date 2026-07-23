Молодым семьям в Севастополе начнут компенсировать аренду жилья

На заседании правительства Севастополя приняли решение компенсировать часть расходов на аренду квартиры молодым семьям, в которых дети родятся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

При рождении первого ребенка город возместит 50% стоимости аренды — до 19 325 рублей в месяц.

При рождении второго и последующих детей компенсация составит 75% — до 33 787 рублей в месяц. Поддержка начнет действовать с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ.

Получить выплату смогут семьи, где родителям не более 35 лет, ребенок зарегистрирован в Севастополе, а жилье арендуется по официальному договору.