50 млрд рублей за разлив мазута в Черном море: суд удовлетворил иск к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212»

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего в декабре 2024-го в Черном море танкера «Волгонефть-212». В такую сумму оценили экологический ущерб от крушения судна в Керченском проливе. Суд удовлетворил иск Росприроднадзора в полном объеме.

Согласно решению, с компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» солидарно взыскивается 49,5 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного водному объекту, а также 10 млн руб. государственной пошлины.

Напомним, ЧП произошло 15 декабря 2024 года. Оба танкера потерпели получили серьезные повреждения и потерпели крушение, вызвав разлив мазута в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе. На «Волгонефти-212» погиб моряк Даниил Саблин.

В Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера из-за выбросов мазута на берег.

Ранее капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест. Его обвиняют в нарушении правил безопасности морских перевозок.

Сейчас выполняются демонтажные работы на танкере «Волгонефть-239». Утилизацию танкера собираются закончить до конца марта этого года.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео соцсетей