Погода в Севастополе 14 августа

Погода
14-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 