Воспитательница избила двухлетнего ребенка за капризы и отказ есть кашу

В детском саду №25 в Новороссийске произошёл инцидент, который поверг в шок родителей и местных жителей. Во время обеда в ясельной группе воспитательница, 47-летняя Ирина, сбила с ног двухлетнюю девочку, нанеся ей несколько ударов по лицу. Видео, снятое камерой наблюдения в столовой, попало к родителям и быстро распространилось по местным чатам.

На кадрах видно, как малышка, сидя за низким столом, плачет и отворачивается от ложки с кашей. Вместо того чтобы успокоить ребёнка, воспитатель, с раздражённым выражением лица, кричит нецензурные слова и с размаху бьёт девочку по щекам, отчего та едва не падает со стула.

Региональный Следком возбудил дело в отношении воспитательницы, ударившей ребенка в Новороссийске.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю