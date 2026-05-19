В Симферополе уволен замректора университета, пнувший спящую собаку

Ранее в соцсетях появилось видео, на которых видно, как мужчина подошел к псу и со всей силу ударил ногой. Позже выяснилось, что этим прохожим оказался заместитель ректора по учебной и воспитательной работе, заслуженный преподаватель Крымского федерального университета им. Вернадского. Свои действия он тогда пояснил тем, что пес давно нападает на детей во дворе.

Сегодня утром появилось заявление и.о. ректора вуза, в котором сообщается, что «трудовые отношения с данным сотрудником как с заместителем директора института расторгнуты».

«Я понимаю вашу обеспокоенность по поводу видео с участием заместителя директора одного из институтов Крымского федерального университета. Как я уже говорил, подобное поведение категорически противоречит ценностям нашего вуза. Мы считаем жестокое обращение с животными абсолютно недопустимым — вне зависимости от обстоятельств и статуса человека, совершившего этот поступок», — написал ректор, добавив что их альма матер воспитывает не только профессионалов, но и «ответственных, сострадательных людей».

Ольга Сурикова

Видео: Mash на волне