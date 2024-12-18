Следком выдвигает обвинение капитанам нефтетанкеров, из-за которых произошло крушение судов в Черном море

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю предъявил обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в нарушении правил безопасности морского транспорта, которые привели к крушению судов в Черном море.

Напомним, это произошло 15 декабря. В результате инцидента один член экипажа погиб, а другие получили травмы.

Капитаны задержаны и допрошены, проведены допросы свидетелей и обыски. Назначены судебно-медицинские экспертизы для членов экипажа, а также судоводительская экспертиза. После улучшения погоды планируется осмотр места крушения и извлечение обломков для оценки экологического ущерба.

Будет проведена судебная экспертиза, чтобы установить, какой вред нанесен морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута.

Уже сейчас известно, что в Анапе открылся центр помощи птицам, которых отмывают от мазута и лечат.

Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемых, а дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

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Кристина Ветер