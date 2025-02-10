Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239» закончат до конца марта

Несмотря на штормовую погоду, специалисты выполняют демонтажные работы быстрее запланированного срока. Уже полностью разобрана надстройка танкера «Волгонефть-239» до уровня главной палубы, сообщает Минтранс России.
Кроме того, завершен демонтаж переходного мостика, а в настоящее время ведется резка помещений машинного отделения. Всего на переработку уже отправлено 86 тонн металла.
На этой неделе специалисты приступят к разборке подводной части танкера — самой сложной стадии утилизации. Для этого корпус судна будут постепенно подтягивать на берег с помощью спецтехники, разделяя его на отдельные фрагменты. Затем металл будет отправлен на дальнейшую переплавку.
Все работы выполняются с соблюдением строгих норм техники безопасности и природоохранного законодательства. Завершение утилизации запланировано до конца марта.
Напомним, к спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» удалось приступить только с шестой попытки.
Также стало известно, что количество погибших из-за разлившего мазута в Черном море дельфинов достигло 84 особей.
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Евгения Павлова
Фото: Минтранс России