Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239» закончат до конца марта

Несмотря на штормовую погоду, специалисты выполняют демонтажные работы быстрее запланированного срока. Уже полностью разобрана надстройка танкера «Волгонефть-239» до уровня главной палубы, сообщает Минтранс России.

Кроме того, завершен демонтаж переходного мостика, а в настоящее время ведется резка помещений машинного отделения. Всего на переработку уже отправлено 86 тонн металла.

На этой неделе специалисты приступят к разборке подводной части танкера — самой сложной стадии утилизации. Для этого корпус судна будут постепенно подтягивать на берег с помощью спецтехники, разделяя его на отдельные фрагменты. Затем металл будет отправлен на дальнейшую переплавку.

Все работы выполняются с соблюдением строгих норм техники безопасности и природоохранного законодательства. Завершение утилизации запланировано до конца марта.

Напомним, к спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» удалось приступить только с шестой попытки.

Также стало известно, что количество погибших из-за разлившего мазута в Черном море дельфинов достигло 84 особей.

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Евгения Павлова

Фото: Минтранс России